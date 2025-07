Nelle sue condoglianze alla famiglia, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo ha definito un “imprenditore visionario e geniale”, la cui scomparsa è “una grande perdita per tutti noi”. Giuseppe Crippa, fondatore della Technoprobe, è morto sabato 5 luglio all’età di 90 anni. La sua azienda con il cuore in Brianza e sedi in tre continenti, si è fermata per un giorno per ricordare “Peppino”. Nato a Robbiate, in provincia di Lecco, dopo un breve periodo alla Breda a inizio anni Sessanta è entrato alla Sgs-Ates, poi diventata ST Microelettronics, dove ha iniziato ad occuparsi di semiconduttori andando anche a studiare nella Silicon Valley. In azienda con vari ruoli resta per trent’anni.

È due anni prima della pensione, nel 1993, che inizia una sua attività. Steve Jobs aveva cominciato in un garage, lui insieme al figlio Cristiano (che ha due fratelli Roberto e Monica) e alla moglie Mariarosa Lavelli, ad occuparsi dell’amministrazione, inizia la produzione di probe card in garage e in soffitta.

Quando nel 1995 va in pensione nasce formalmente Technoprobe, che debutta in borsa all’Euronext Growth nel 2022.

Da allora è nell’elenco delle persone più ricche d’Italia. Nella lista di Forbes pubblicata lo scorso aprile il patrimonio suo e della famiglia è valutato 3,1 miliardi. Durante il Covid, ha donato spazi per la campagna vaccinale e pagato il personale per allestire un hub nei capannoni dell’azienda. “I soldi servono anche a questo – aveva spiegato in un’intervista al Corriere della Sera – . Altrimenti nulla ha più senso. Crescere per fare qualcosa per gli altri. E lo dico perché nella mia vita sono state molte le persone che mi hanno aiutato. Io non so cosa accadrà. So che bisogna continuare a investire nella ricerca perché l’evoluzione tecnologica è rapidissima. Bisogna studiare nuovi processi. Ma io la mia parte l’ho già fatta, posso ritirarmi soddisfatto”.