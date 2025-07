Un’alluvione che ha scioccato il Texas e tutti gli Stati Uniti, che ha ucciso almeno 24 persone mentre restano disperse almeno 23 delle 25 ragazze di Camp Mystic, il campo scout cristiano lungo il fiume Guadalupe che è esondato a Hunt, sommergendo violentemente la contea di Kerr. Sono però decine le persone che non si trovano, anche se la stima di chi non ha fatto rientro nelle proprie case non è stata ancora diffusa dai funzionari statali. “Chiedo alla gente del Texas di pregare seriamente”, ha detto il vicegovernatore Dan Patrick. “Pregate in ginocchio affinché troviamo queste ragazze”. Le ricerche dei dispersi e delle persone coinvolte nell’alluvione nel Texas centrale proseguono senza sosta nelle ore notturne, mentre le autorità statali e locali “restano in assetto di ricerca e soccorso” e comunicano di avere tratto in salvo 237 persone. Gli elicotteri dei soccorritori dotati di tecnologia a infrarossi volano nel tentativo di localizzare eventuali vittime, afferma una fonte vicina alle ricerche.

The Texas National Guard was activated yesterday as part of a multi-agency response to severe weather conditions affecting the Hill Country. Texas Task Force 1 (TX-TF1) helicopter search and rescue teams in Martindale deployed to Hunt and Kerrville, Texas. Our Service Members are… pic.twitter.com/MuT8abtyje — Texas Military Dept. (@TXMilitary) July 4, 2025

Donald Trump ha definito “terribile” l’alluvione che ha colpito il Texas centrale e ha promesso il sostegno federale per le conseguenze del disastro. “È terribile. Le inondazioni? È scioccante. Non si sa ancora quante persone siano morte, ma sembra che alcuni giovani siano morti”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre si recava al suo golf club nel New Jersey, come riporta la Cnn. Alla domanda se ci saranno aiuti federali, ha risposto: “Oh sì, ci occuperemo di loro. Stiamo lavorando con il governatore. Stiamo lavorando con il governatore. È una cosa terribile”.

Circa 750 ragazze partecipavano al campo questa settimana, ha dichiarato Patrick in una conferenza stampa ieri. In una breve e-mail inviata ai genitori ieri mattina, Camp Mystic ha annunciato di aver subito un’alluvione “di livello catastrofico”. Il campo ha due sedi lungo il fiume vicino a Hunt. I genitori delle ragazze che non sono state rintracciate sono stati avvisati. Il campo ha annunciato di aver collaborato alle operazioni di ricerca e soccorso, ma ha spiegato di non avere elettricità, acqua o Wi-Fi e di avere difficoltà a ottenere ulteriori aiuti a causa dell’allagamento di una vicina autostrada.

Sui social e tramite messaggi, i genitori hanno fatto circolare foto di alcune delle ragazze scomparse e si sono scambiati resoconti di salvataggi drammatici: bambine aggrappate agli alberi o trascinate dal fiume. Il campo è stato fondato nel 1926, secondo il sito web, ed è gestito dalla stessa famiglia fin dagli anni ’30. Gli attuali proprietari, Dick e Tweety Eastland, lo gestiscono dal 1974. Hanno lavorato a fianco dei precedenti proprietari per anni dopo la laurea presso l’Università del Texas ad Austin. Le attività del campo includono tiro con l’arco, cucina, cheerleading, pesca e una varietà di sport. I video pubblicati sull’account Instagram del campo mostrano numerosi gruppi di ragazze che partecipano a spettacoli di danza di gruppo.

(immagine da twitter)