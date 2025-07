Texas, fiume esonda e travolge una zona con centri estivi e campi scout: morti e dispersi, anche bambini

Violente piogge e inondazioni in Texas. Il fiume Guadalupe è straripato improvvisamente, nella contea di Kerr, spazzando via interi campeggi dove erano in corso decine di centri estivi e campi scout in Texas. Secondo i media locali sono almeno sei le vittime mentre il numero dei dispersi sarebbe “imprecisato“. Tra loro anche tanti bambini. Il livello del fiume nella zona, dove il fiume si biforca, ha registrato un aumento di 6,7 metri in appena due ore, secondo Bob Fogarty, meteorologo dell’ufficio di Austin/San Antonio del Servizio Meteorologico Nazionale. “Questo è il tipo di cosa che ti coglie alla sprovvista – ha detto – l’acqua scorre così velocemente che non ti rendi conto della gravità della situazione finché non ti ritrovi sotto”.

“Lo Stato del Texas sta mobilitando tutte le risorse disponibili per rispondere alla devastante inondazione nella contea di Kerr. La priorità immediata è salvare vite umane“, ha scritto su X il governatore Greg Abbott. Rob Kelly, il massimo funzionario eletto della Contea, ha confermato i decessi causati dall’alluvione e decine di salvataggi in acqua finora. Le autorità stanno ancora lavorando per identificare le persone che hanno perso la vita. “La maggior parte di loro non sappiamo chi siano“, ha detto Kelly durante una conferenza stampa. “Uno di loro era completamente nudo, non aveva alcun documento d’identità. Stiamo cercando di identificare queste persone, ma non ci siamo ancora riusciti”. Alla domanda sull’alluvione improvvisa Kelly ha risposto che “non abbiamo un sistema di allerta” e che “non sapevamo che l’alluvione stesse arrivando”, anche se i giornalisti locali hanno sottolineato gli avvisi e lo hanno pressato per avere spiegazioni sul perché non fossero state prese maggiori precauzioni. “Nessuno sapeva che si sarebbe verificata un’alluvione di questo tipo”, ha detto. “Abbiamo alluvioni continuamente. Questa è la valle fluviale più pericolosa degli Stati Uniti“, ha concluso.

Decine di persone hanno pubblicato su Facebook richieste di informazioni sui propri figli e nipoti che frequentavano i numerosi campi estivi della zona o sui familiari che erano andati in campeggio durante il weekend festivo. I vigili del fuoco di Ingram hanno pubblicato una foto di una dichiarazione del Camp Mystic, in cui si afferma che il campo estivo cristiano privato per ragazze ha subito “inondazioni di livello catastrofico“. I genitori delle ragazze disperse sono stati contattati direttamente, ha riferito il campo. Un altro campo sul fiume situato a est di Hunt, il Camp Waldemar, ha dichiarato in un post su Instagram che “siamo tutti sani e salvi”.