Un’esplosione in un appartamento, poi l’incendio che ha coinvolto anche altre due unità abitative limitrofe. È accaduto intorno alle 3.15 della notte tra domenica e lunedì in un palazzo di via Nizza 389 a Torino. Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, sono rimasti ferite cinque persone, tre adulti e due bambini. Un 12enne è ricoverato in prognosi riservata, sedato, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita, con ustioni sul 30% della superficie corporea.

Anche una bambina di sei anni, coinvolta nell’incidente, è stata trasportata nello stesso ospedale: è in buone condizioni di salute, ma resta in osservazione per precauzione. Per quanto riguarda i tre adulti soccorsi e portati al Cto, due uomini hanno riportato ferite di lieve entità, mentre una donna è già stata dimessa.

Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l’esplosione è avvenuta in una mansarda al sesto e ultimo piano del palazzo. Il tetto dell’edificio è crollato. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco. Una sesta persona, inizialmente data per dispersa e residente nello stabile, è poi risultata non presente al momento dell’esplosione. Alcuni calcinacci caduti hanno danneggiato diverse auto parcheggiate in strada. Le cause della deflagrazione sono ancora in fase di accertamento.