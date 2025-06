Il leader di Reform UK ha avanzato la proposta della Britannia Card per permettere a migranti milionari di comprare un visto speciale e tasse minime per dieci anni in cambio di 250mila sterline

“Ora sono cavoli vostri. Verremo a riprenderci tutti i milionari che Milano ci ha rubato, haha!”. Sembra una minaccia la dichiarazione dell’ultraconservatore inglese Nigel Farage a Repubblica. Destinataria dell’avvertimento la premier Giorgia Meloni. Effettivamente, Milano è diventata la meta prediletta dei ricchi provenienti dal Regno Unito, proprio grazie un’aliquota fissa di 200mila euro che permette di evitare le imposte italiane sui redditi esteri, un sistema simile a quello offerto dal Regno Unito per oltre due secoli. Ma quella di Farage sembra più una sparata perché l’organizzazione Tax Justice Network (Tjn) che da anni monitora ed analizza fenomeni come l’evasione ed elusione fiscali, sostiene che non c’è “nessuna fuga di ricchi inglesi dal paese per ragioni fiscali”.

Il partito populista britannico Reform UK ha presentato un piano per permettere a migranti milionari di comprare un visto speciale e tasse minime per dieci anni, tra gli altri benefit, per 250mila sterline. La Britannia Card, nome della proposta del partito di Nigel Farage, è un esempio della strategia politica del partito che sta andando molto bene nei sondaggi: secondo l’ultimo di Ipsos, Reform UK sarebbe il primo partito del Regno Unito con il 34%, oltre 10 punti percentuali sopra il partito laburista del primo ministro Keir Starmer. Ed è in questo contesto che Farage, il più grande sostenitore della Brexit, cerca di corteggiare sia i ricchi che la classe operaia meno abbiente, sempre più vicina al leader populista, con questa proposta.

I soldi ricavati dall’acquisto della Britannia Card andrebbero accreditati “a lavoratori meno abbienti e operai, direttamente in busta paga”, ha detto il deputato. Mancano ancora quattro anni alle elezioni nel Regno Unito, ma questa potrebbe essere una delle politiche più discusse e decisive per la prossima tornata elettorale: l’attuale governo, infatti, ha eliminato le esenzioni per i residenti non domiciliati, che da tempo pagavano poche o nessuna imposta britannica sui soldi guadagnati all’estero. La proposta di Farage segnerebbe un’inversione di rotta che cerca di riportare i milionari nel Paese, esentando i ricchi dall’imposta britannica sui loro redditi, beni e plusvalenze all’estero.

A partire dal 2016 il Regno Unito ha adottato una serie di provvedimenti che avrebbe portato alcuni milionari trasferirsi insieme al loro patrimonio. Secondo l’Henley Private Wealth Migration Report, dopo che già nel 2024 10.800 persone con più di un milione di dollari di asset ha lasciato il Paese, nel 2025 il Regno Unito potrebbe perdere altri 16.500 individui che preferiscono diventare residenti in altri Paesi con meno limitazioni fiscali e tasse più basse. Tra le misure più rilevanti, sicuramente bisogna fare riferimento a una delle tasse di successione più alte del mondo (40%) e alla revoca dello status di “non domiciliato”(non-dom). Fino allo scorso aprile, si poteva risiedere sul territorio britannico, ma pagare le tasse su guadagni e asset generati all’estero in un altro Paese, dove i livelli di tassazione sono più bassi di quelli britannici. Il tutto dietro il pagamento di cifre relativamente basse.

Secondo la ministra delle Finanze inglese, Rachel Reeves, la proposta di Reform UK è un “taglio delle tasse per i miliardari stranieri”. L’Institute for fiscal studies (Ifs)britannico ha affermato che è “tutt’altro che chiaro” se il piano di Farage sarebbe positivo o negativo per le finanze pubbliche del Paese. “Molto dipende da quanti di coloro che pagano la tassa di 250.000 sterline sarebbero stati comunque nel Regno Unito”, ha detto all’agenzia Reuters Stuart Adam, economista dell’Ifs. Adam ha sottolineato anche che è più probabile che il programma attragga persone che desiderano mantenere la maggior parte del loro patrimonio fuori dal Regno Unito, dove non sarà tassato, piuttosto che coloro che intendono investire somme importanti nel Paese.