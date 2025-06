Gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno deciso: addio limite dei due mandati. Il voto online dell’assemblea degli iscritti si è chiuso domenica 22 giugno con una decisione storica che fa cadere anche l’ultimo baluardo del Movimento.

Un cambio di regole anticipato dal Fatto Quotidiano già a fine maggio che permette ai membri del Movimento, anche quelli al momento usciti di scena, di ritornare attivamente.

Il quesito sui mandati è stato approvato con 43.236 sì e 8.196 no, con un quorum del 51,8%. In ogni caso i mandati non potranno mai essere più di tre. Per raggiungerli ci sono più strade.

La prima regola è quella del cosiddetto “stop and go“: esponenti del Movimento con due legislature alle spalle potranno tornare di nuovo in campo ma solo dopo averne saltata una. È il caso di alcuni vip come l’ex vicepresidente del Senato, Paola Taverna e l’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

I parlamentari che hanno già fatto due mandati, invece, potrebbero spostarsi sulla politica “locale“, partecipando ad esempio alle corse per la presidenza di una Regione o a sindaco della città. Tra questi potrebbe esserci anche Roberto Fico, ex presidente della Camera che potrebbe essere candidato alla guida della Campania.