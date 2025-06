L’ex giocatore del Milan Joao Felix è finito al centro di una bufera mediatica dopo aver pubblicato un post sui social mentre era a pesca con dei suoi amici in vacanza: è stato accusato di crudeltà verso gli animali. Il calciatore era arrivato in prestito ai rossoneri dopo un inizio di stagione zoppicante al Chelsea. In attesa di sapere cosa ne sarà del suo futuro, si è concesso un po’ di relax con una battuta di pesca tra amici.

Nel post incriminato si vedono, oltre qualche foto con il bottino della pesca, due video con uno squalo martello. Nel primo il portoghese e gli amici lo trattengono fuori dall’acqua, per poi ributtarlo in mare; nel secondo invece si vede l’animale che si divincola per liberarsi dalla canna da pesca. Queste riprese hanno scatenato la reazioni degli utenti che hanno accusato l’ex Milan di crudeltà verso gli animali: “Rispetta il mare e i suoi abitanti”, si legge in tantissimi commenti. I più gentili definiscono “imbarazzante” il suo comportamento.