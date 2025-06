Sabato sera due ladri hanno tentato un furto nella villa del calciatore dell’Inter Marko Arnautovic a Cantù, provincia di Como. Hanno tentato di entrare nella lussuosa abitazione, situata nella zona residenziale di via delle Ginestre, intorno alle 23 forse senza immaginare che fosse controllata da due guardie di sicurezza. Ne è nato un violento scontro, dove una delle guardie è stata colpita alla testa probabilmente con un bastone.

In casa c’erano solo i due custodi, una coppia di nazionalità filippina, che si sono barricati in casa e hanno chiamato le forze dell’ordine. Non erano presenti, invece, il calciatore e i suoi familiari. I malviventi sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri.