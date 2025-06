Sono decollati dal Missouri diretti sull'isola di Guam. È l'unico modello in grado di trasportare le bombe di profondità necessarie per colpire i siti nucleari sotterranei

Gli Stati Uniti continuano a muovere i propri bombardieri B-2. Dopo i quattro dislocati sull’isola di Diego Garcia, una base militare nell’Oceano Indiano, altri due sono decollati da Whiteman, in Missouri, diretti alla base militare americana sull’isola di Guam, territorio statunitense in Micronesia, nel Pacifico Occidentale. Mezzi il cui ruolo potrebbe diventare determinante nel caso in cui la guerra tra Iran e Israele deflagrasse al punto da coinvolgere anche gli Stati Uniti. E Washington sembra volersi preparare a ogni evenienza.

I ricercatori Osint (Open Source Intelligence) hanno rilasciato su X i dati di volo dei due bombardieri a stelle e strisce che hanno la capacità unica di trasportare la bomba statunitense più pesante, la Massive Ordnance Penetrator, che secondo gli esperti è necessaria per distruggere l’impianto nucleare sotterraneo iraniano di Fordow. Si tratta delle ormai note bunker buster bombs capaci di penetrare il suolo a decine di metri di profondità e colpire così nel cuore della più impenetrabile centrale per l’arricchimento dell’uranio della Repubblica Islamica.

I movimenti americani, comunque, sono in corso già da giorni, confermando la volontà statunitense di offrire supporto militare, per il momento difensivo, allo Stato ebraico. Per prima era stata la portaerei USS Nimitz che, invece di attraccare in Vietnam come da programma, aveva lasciato il Mar Cinese meridionale per dirigersi verso il Medio Oriente. Poi oltre 30 rifornitori aerei sono stati spediti nella regione oltre ad altri F22, F35 e F16. Infine, è stata dispiegata anche la portaerei Gerald R. Ford, mentre i già citati quattro bombardieri B-2 si dirigevano a Diego Garcia.

Se l’enorme distanza geografica dall’Iran può far pensare a piani scollegati dall’escalation tra repubblica islamica e Stato ebraico, basta controllare le caratteristiche tecniche dei velivoli per ricredersi. I B-2 possono trasportare un carico fino a 18 tonnellate, con un’autonomia fino a 11mila chilometri.