“Perché lamentarsi? Stia zitto e guidi. Non so perché nessuno glielo dica”: l’attacco di Valsecchi a Leclerc

Altra stagione, altra annata no per la Ferrari. E la frustrazione dei due piloti – Lewis Hamilton e Charles Leclerc – è palese, al punto che soprattutto il britannico si è lasciato andare a dichiarazioni forti. A finire però tra le critiche è stato Leclerc dopo il Gran Premio del Canada. Il pilota monegasco della Ferrari è stato infatti attaccato da Davide Valsecchi, ex pilota ed ex Sky Sport. Il motivo? Secondo Valsecchi, Leclerc dovrebbe “lamentarsi meno e pensare a guidare di più”. Intervenuto al podcast F1 Nation, l’ex pilota ha parlato dell’ultimo weekend di Leclerc, spiegando che il monegasco ha effetti negativi sulla scuderia. Nello specifico Valsecchi ha dichiarato: “Ha fatto sette o otto giri delle Fp1, era il migliore, poi è andato a sbattere e ha saltato le Fp2 per colpa sua. Poi nelle Qualifiche ha commesso l’errore all’ultimo giro e si è lamentato di Hadjar. La frustrazione era dovuta al fatto che sapeva di essere competitivo. Poi in gara si è lamentato della strategia via radio. Era un weekend in cui potevi ottenere una vittoria o un podio e invece hai commesso tanti errori. Non è il momento giusto per lamentarsi. Piuttosto dovrebbe chiedere scusa e dire ‘vinceremo il prossimo fine settimana’. Non capisco perché nessuno gli dica: ‘stai zitto e guida’, sei uno dei migliori al mondo, guida e basta”.

Valsecchi ha poi scaricato qualche responsabilità anche sulla scuderia, spiegando: “Capisco lo stress e il nervosismo, ma la Ferrari deve mettere dei paletti. Ci vuole una linea decisa. La squadra viene prima delle emozioni del singolo. Non si può compromettere una gara perché manca la calma nei momenti importanti. Se questo atteggiamento si dovesse ripetere, forse qualcuno dovrebbe iniziare a fare scelte più forti. O si lavora uniti o si continua a sbagliare”.

Infine l’ex pilota è sceso in “difesa” di Vasseur, team principal della scuderia: “Cambiare in questo momento sarebbe un errore. Siamo nel pieno della fase di sviluppo per il 2026, dare continuità è fondamentale. Mandare via Vasseur oggi significherebbe buttare via un anno e mezzo di lavoro. Serve pazienza. Il lavoro di ristrutturazione è in corso e Vasseur sta cercando di costruire un gruppo solido. La Ferrari deve diventare un blocco unico: se ognuno pensa per sé, il risultato non arriverà mai. E Charles deve capirlo prima di tutti”.