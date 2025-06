C’era curiosità intorno al ritorno di Jannik Sinner su erba dopo la “batosta” subita al Roland Garros con la sconfitta in cinque set in finale contro Carlos Alcaraz. E l’italiano per ora ha risposto presente: 7-5, 6-3 in un’ora e mezza di partita contro Yannick Hanfmann. Oggi però ad attendere l’italiano agli ottavi di finale c’è Alexander Bublik: solo qualche settimana fa, Sinner ha stradominato contro il kazako al Roland Garros (6-1, 7-5, 6-0 in un’ora e cinquanta minuti), con Bublik che ironizzò anche sui social dopo la batosta subita. Ma ripensare a quella partita e pensare che anche oggi sarà facile sarebbe un errore tanto banale quanto grave. Per una serie di motivi.

Il primo: c’è ancora da prendere confidenza sull’erba. Sinner lo ha spiegato dopo la partita con Hanfmann: “Non è vero che cambio superficie senza alcuna difficoltà. I primi match sono sempre difficili“. L’avversario è “scomodo“: Bublik è infatti un tennista che si esprime al meglio su erba, visto l’ottimo servizio e vista la varietà di colpi a disposizione. Non solo: Bublik sa esprimere il meglio del suo tennis in particolar modo sull’erba di Halle.

La sfida tra Sinner e il kazako vede di fronte infatti gli ultimi due vincitori dell’Atp 500 tedesco. Un anno fa trionfò l’azzurro, nel 2023 invece a vincere fu Bublik, che ai quarti di finale sconfisse proprio Sinner. Anche se occorre fare una precisazione: fu una sconfitta arrivata per il ritiro dell’italiano sul 7-5, 2-0 in favore del suo avversario a causa di alcuni problemi fisici. E va anche detto che questa è l’unica vittoria di Bublik: negli altri 4 precedenti, ha sempre trionfato Sinner. Sarà comunque una partita insidiosa per il numero 1 al mondo, sicuramente diversa da quella del Roland Garros.

Sinner-Bublik ad Halle 2025: orario e dove vederla in tv

La partita di oggi tra Jannik Sinner e Alexander Bublik è visibile sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Infatti, l’emittente satellitare trasmette in esclusiva tutti i match del Terra Wortmann Open 2025, il torneo ATP 500 di Halle. Il match tra Sinner e Bublik è l’ultimo in programma sul centrale di Halle, non prima delle ore 17: scenderanno in campo subito dopo la fine della partita con in campo un altro italiano, Lorenzo Sonego. Per il torinese la sfida più complessa, contro il padrone di casa e numero 3 al mondo Alexander Zverev. In campo anche l’altro azzurro, Flavio Cobolli, impegnato contro il canadese Denis Shapovalov. Ecco di seguito il programma completo di oggi, giovedì 19 luglio:

Centre Court

11.30

Felix Auger-Aliassime vs. Karen Khachanov (8)

A seguire

Andrey Rublev (4) vs. Tomas Martin Etcheverry

Non prima delle 15.30

Lorenzo Sonego vs. Alexander Zverev (2)

A seguire

Jannik Sinner (1) vs. Alexander Bublik

Court 1

12.00

Denis Shapovalov vs. Flavio Cobolli

Court 2

15.00

Auger-Aliassime-Shapovalov vs. Bolelli–Vavassori (2)