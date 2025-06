L’ex ministro israeliano Lieberman: “Netanyahu arma un gruppo filo-Isis a Gaza per combattere Hamas”

Se Hamas non può essere sconfitta con le bombe, Israele prova a farlo minando la sua leadership. Ma con una strategia molto simile a quella utilizzata proprio da Benjamin Netanyahu anni fa e che ha permesso la definitiva ascesa del partito armato palestinese. Secondo quanto ha affermato alla tv Kan l’ex ministro della Difesa, Avigdor Liberman, lo Stato ebraico sta armando un gruppo jihadista di Gaza che ha giurato fedeltà allo Stato Islamico con l’obiettivo di combattere il Movimento Islamico di Resistenza dall’interno della Striscia.

I media nazionali ritengono che il riferimento dell’ex esponente dell’esecutivo israeliano sia al clan Abu Shabab che negli ultimi giorni è stato visto operare in una zona adiacente al valico di Kerem Shalom che separa Israele dall’enclave palestinese e che è sotto il pieno controllo militare delle Forze di Difesa israeliane (Idf). Fonti della Difesa sentite dal Times of Israel riferiscono che da Tel Aviv sono stati forniti Kalashnikov e altre armi ai membri del gruppo con il benestare anche del premier Benjamin Netanyahu, ma senza il consenso del gabinetto di guerra.

Un déjà vu che riporta il Paese indietro di decenni, quando proprio l’attuale primo ministro, preoccupato per una possibile unità palestinese che avrebbe facilitato il percorso verso la creazione di uno Stato di Palestina, decise di favorire l’ascesa di Hamas nella Striscia, sia procedendo a un sempre maggiore isolamento dell’enclave palestinese, dove nel 2006 il gruppo prenderà il potere cacciando poi gli esponenti di al-Fatah, sia permettendo il flusso di denaro del Qatar che serviva a finanziare la lotta di Hamas. Attentati contro israeliani e lotta interna alle diverse realtà palestinesi non hanno fatto altro che contribuire al successo di Netanyahu e la sua permanenza al governo, facendo però crescere quel partito armato che oggi viene indicato come il principale nemico dello Stato di Israele. Lo stesso errore commesso dagli americani quando decisero di armare e finanziare i mujaheddin in Afghanistan. Ma il premier israeliano non sembra aver imparato ancora la lezione.