Turchia, terremoto di magnitudo 5,8 nel sud-ovest del Paese: il momento della scossa

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte di ieri, martedì 3 giugno, il sud-ovest della Turchia. Lo riporta l’Istituto geofisico statunitense Usgs. L’epicentro del sisma è stato registrato a 5 chilometri a sud di Icmeler e l’ipocentro ad una profondià di 74 chilometri. Secondo l’agenzia per i disastri Afad, il sisma ha colpito alle 2:17 del mattino a circa 10 chilometri dalla costa ed è stato avvertito anche in Grecia e in Egitto.