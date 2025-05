Le lacrime dell’ambasciatore palestinese all’Onu: “Ciò che sta accadendo a Gaza è insopportabile” – Video

“Migliaia di bambini sono già morti, e migliaia di bambini stanno morendo di fame. Tutto ciò è insopportabile. Come possiamo sopportare questa atrocità? Fuoco e fame stanno divorando i nostri figli. Ecco perché siamo indignati come palestinesi di tutto il mondo, noi che siamo 14 milioni. Amiamo i nostri figli e il nostro popolo e non vogliamo che soffrano ciò che stanno soffrendo loro“. Lo ha detto l’ambasciatore palestinese, Riyad Mansour, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sbattendo i pugni e scoppiando a piangere. “È stata usata la fame come arma di guerra, ora Israele fa la stessa cosa con gli aiuti umanitari. Anche io ho dei nipoti, so cosa significano per le loro famiglie. Non possiamo tollerare ciò che sta accadendo” ha detto rivolgendosi all’assemblea.