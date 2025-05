Contro il decreto Sicurezza interventi fino all’alba. L’ironia di Tucci: “Sulla cannabis mandate tutto in fumo”

“Dopo aver distrutto il comparto della canapa industriale con un tratto di penna, il governo dovrebbe come minimo aiutare quelle aziende. Per questo abbiamo proposto l’istituzione di un fondo finalizzato all’erogazione, almeno per l’anno in corso e per il prossimo biennio, di contributi a sostegno degli imprenditori, delle imprese, anche individuali, e delle società operanti nel settore della canapa industriale, individuando criteri e modalità per il loro riconoscimento con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. Sarebbe il minimo sindacale, ma il governo dice no anche a questo. È una persecuzione”. Lo ha detto il deputato M5s Alessandro Caramiello illustrando l’odg a sua prima firma sul dl Sicurezza. La seduta alla Camera è andata avanti fino all’alba, con gli interventi delle opposizioni. Tra i 5 stelle hanno preso la parola anche Enrica Alifano, Riccardo Tucci, Vittoria Baldino e Francesco Silvestri.