Maiorino strappa il memorandum Italia-Israele in Aula: “Genocidio in diretta, nessuno può dire che non sapeva”

“Stiamo vivendo un genocidio in diretta e nessuno può dire che non sapeva. Questo è un peso che ci portiamo tutti sulla coscienza. Queste 468 pagine sono il peso in carta dei 16.506 bambini e adolescenti ammazzati fino alla settimana scorsa dal governo israeliano, di cui 5.281 sono i bambini sotto i 5 anni”. Così la senatrice M5S Alessandra Maiorino intervenendo in Aula dopo l’informativa del ministro Tajani sulla situazione a Gaza. La senatrice ha mostrato in Aula l’elenco dei bambini uccisi a Gaza: “Davvero lei e il suo governo volete farci credere che questa strage sia il frutto degli scudi umani di Hamas e non invece di un genocidio sistematicamente pianificato dal governo criminale di Netanyahu?”.

Quindi ha strappato il testo dell’accordo militare con Israele, chiedendone la sospensione immediata: “Lei è venuto qui a farsi bello della solidarietà degli italiani che conosciamo molto bene, ma sono gli stessi italiani che le chiedono di fare qualcosa che compete al suo ministero e al suo ruolo”. “Ministro – ha concluso – lei ha il potere di sospendere oggi l’accordo militare con Israele a prescindere dalla data del rinnovo automatico e invece sta rendendo complice il popolo italiano del genocidio del popolo palestinese”.