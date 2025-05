Il Papa riceve il Napoli: “Complimenti, il campionato lo vince la squadra”. Poi a De Laurentiis: “Attenti, lo sport rischia di perdere i valori”

“Vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, dove ciò che conta di più non è l’exploit di una volta, o la prestazione straordinaria di un campione. Il campionato lo vince la squadra, e quando dico ‘squadra’ intendo i giocatori, l’allenatore con tutto il team e la società sportiva”. Con queste parole Papa Leone XIV ha accolto in Vaticano il Napoli Campione d’Italia. “Perciò, sono contento di accogliervi adesso, per mettere in risalto questo aspetto del vostro successo, che ritengo il più importante”.

Il pontefice ha anche ricordato al club del presidente Aurelio De Laurentiis che, di questi tempi “purtroppo, quando lo sport diventa business, rischia di perdere i valori che lo rendono educativo e può diventare addirittura diseducativo. Su questo bisogna vigilare, – ha ammonito – specialmente quando si ha a che fare con gli adolescenti“. Papa Prevost ha fatto anche appello “ai genitori e ai dirigenti sportivi: bisogna stare bene attenti alla qualità morale dell’esperienza sportiva a livello agonistico, perché c’è di mezzo la crescita umana dei giovani. Penso che ci siamo capiti, e che non c’è bisogno di tante parole. Vi ringrazio per la vostra visita. Ancora complimenti! Il Signore benedica tutti voi e le vostre famiglie”, ha concluso il Santo Padre prima di concedersi una battuta: “Forse non qui non vi volevano applaudire perché la stampa dice che sono romanista, ma siete i benvenuti. Non tutto quello che leggete è vero”.