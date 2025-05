Aggressioni sessuale a bordo delle navi da crociera della Disney: “Casi in aumento, 18 abusi solo nel 2024”

Quindici casi di abusi sessuali nel 2023, e diciotto totali nel 2024. Mentre nei primi tre mesi del 2025 le aggressioni sessuali denunciate ufficialmente sono già state cinque. Questi i numeri preoccupanti che si registrano a bordo delle navi da crociera della Disney, finite nel mirino del Dipartimento dei Trasporti Usa (Dot) visto l’aumento delle denunce per molestie sessuali a bordo. A quanto riporta Il Messaggero infatti, i numeri delle aggressioni sessuali segnano un trend in costante crescita, dagli ultimi cinque anni ad oggi. A registrare i dati è la Disney Cruise Lines secondo cui si è passati dalla media di una denuncia all’anno fino a tre denunce ogni 12 mesi, per arrivare alle 15 violenze nel 2023 e ai 18 casi nel 2024. Questo nonostante la Disney Cruise Line ribadisca il suo impegno nel garantire sicurezza a ospiti e a equipaggio: “Abbiamo tolleranza zero per questo tipo di comportamento e prendiamo sul serio le accuse di questa natura. Collaboriamo pienamente con le forze dell’ordine e le autorità locali nelle loro indagini su tali accuse”, ha rassicurato una portavoce della compagnia.

Secondo il Wall Street Journal, l’incremento dei casi di abusi potrebbe essere correlato all’espansione della flotta che, con l’aggiunta di due nuove navi negli ultimi cinque anni, ha registrato un incremento del 40% sulla capacità di accoglienza a bordo. Non solo: a quanto riporta Newsweek con riferimento al Wall Street Journal, la segnalazione dell’aumento delle accuse di aggressione arriva in un momento storico nel quale il colosso dell’intrattenimento ha annunciato di voler ampliare ancora di più l’organico della flotta, da sei a 13 entro il prossimo 2031.

I dati sulle violenze sessuali commesse sulle principali compagnie di crociera attive negli Usa sono normalmente raccolti e pubblicati proprio dal Dot. Le compagnie devono quindi segnalare i crimini all’Fbi, che poi condivide i dati con lo stesso Dipartimento. L’Fbi, riporta il Newsweek, ha poi giurisdizione su tutti i casi nei quali la vittima o l’autore della violenza sia un cittadino americano, e qualora la nave scenario della violenza sia salpata da o verso un porto statunitense. Nonostante la giurisdizione faccia capo all’Fbi può capitare però che “quando il porto successivo – specifica l’avvocato John H. Hickey – è una nazione insulare, non ci sono interesse né risorse per indagare”. Grazie al Cruise Vessel Security and Safety Act (Cvssa) del 2010, nuove misure sono state introdotte a tutela dei passeggeri: in particolare, la normativa ha previsto l’obbligo che le compagnie garantiscano assistenza medica, esami forensi e la possibilità di denunciare l’abuso direttamente a bordo.

Il Dipartimento dei Trasporti, incaricato di suddividere i dati dei reati in base a chi li ha commessi, registra che tra il 2020 e il 2022 quattro sono state le aggressioni da parte dell’equipaggio, mentre nel biennio 2023-2024 sono salite a nove. Per quanto riguarda invece le aggressioni commesse da passeggeri, due sono state registrate nel 2022, fino ad un aumento di nove casi nel 2023 e di 14 nel 2024. Ciononostante, Hickey ha specificato come “le statistiche riportate sul sito web del Dot su stupri e aggressioni sessuali a bordo sono molto basse“, ovvero ridimensionate essendo che si riferiscono a casi che avvengono solo su navi che partono o arrivano negli Usa e che riguardano cittadini statunitensi. Dunque, continua l’avvocato, “Tutti gli stupri e le aggressioni che accadono a passeggeri cittadini europei, per esempio, non vengono denunciati. O gli stupri e le aggressioni di un cittadino statunitense su una crociera in Europa che non è partita o arrivata negli Usa non vengono denunciati“.

Un messaggio di garanzia e tutela è però arrivato anche dalla Cruise Lines International Association (Clia) che ha affermato come “Le nostre compagnie di crociera associate hanno tolleranza zero per i comportamenti abominevoli e intervengono immediatamente per affrontare qualsiasi situazione che non rappresenti chi siamo o i valori che sosteniamo come settore. Le nostre compagnie affiliate vantano una solida esperienza nel fornire un’esperienza di vacanza sicura e protetta ai passeggeri”.

