Milano-Cortina arruola gli alpini con un protocollo: le penne nere entrano nel programma Team26

Gli alpini erano finiti nel mirino a marzo, quando erano stati impiegati come operai nella costruzione della nuova pista da bob di Cortina. Adesso, per evitare complicazioni e polemiche, Fondazione Milano Cortina 2026 e l’Associazione Nazionale Alpini (ANA) hanno firmato un Protocollo d’intesa, in base al quale centinaia di “penne nere” entreranno a far parte di Team26, il programma di volontarie e volontari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del prossimo anno. Naturalmente non è previsto che siano utilizzati come lavoranti a tutti gli effetti nei cantieri, com’è accaduto quando hanno partecipato all’installazione della copertura provvisoria della pista, su una lunghezza di 1.700 metri, per evitare che il ghiaccio si sciogliesse per effetto del sole. Solo in quel modo era stato possibile che l’impianto fosse pronto per la pre-omologazione.

In modo più trasparente gli alpini daranno il loro aiuto come gli altri volontari a supporto dell’area trasporti e della logistica. I requisiti per entrare a far parte di Team26 sono pubblicati sul sito della Fondazione. Bisognerà aver compiuto 18 anni entro l’inizio di novembre 2025, conoscere l’italiano o l’inglese, partecipare agli eventi di selezione e di formazione e garantire una disponibilità minima di almeno 9 giorni non consecutivi durante i Giochi. Durante la firma del protocollo è stato spiegato che gli alpini soci dell’Ana saranno coinvolti nei luoghi delle gare e in tutti i siti ufficiali, come i Villaggi Olimpici e Paralimpici, il Main Media Centre, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti.

Il presidente Sebastiano Favero ha dichiarato: “Rispondiamo ‘presente’ in occasione di un evento di eccezionale rilevanza. Lo avevamo promesso al sindaco Giuseppe Sala già nel 2019, in occasione del nostro centenario di fondazione, e come sempre siamo stati di parola. I nostri volontari hanno già concreta e completa preparazione ed esperienza di Protezione Civile”. In rappresentanza della Fondazione, il direttore delle risorse umane Anna Laura Iacone, ha aggiunto: “Per Milano Cortina il prezioso contributo dell’Associazione Nazionale Alpini sarà funzionale a raggiungere l’obiettivo più importante: garantire la buona riuscita di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo”. Per l’organizzazione delle Olimpiadi è stato annunciato che servono almeno 18 mila volontari.