Napoli, la fontana del Carciofo presa d’assalto dai tifosi: i danni dopo i festeggiamenti per lo scudetto

AìIN piazza Trieste e Trento, adiacente a piazza Plebiscito, anche quest’anno è stata presa d’assalto la monumentale Fontana del carciofo, un riferimento per i festeggiamenti dei tifosi. La fontana, infatti, è legata a doppio filo alle vicende calcistiche del Napoli visto che a volerla fu Achille Lauro, ex sindaco e presidente del Napoli tra gli anni ’40 e ’60. Non sono servite le transenne disposte dal Comune quest’anno per preservare il monumento già in passato oggetto di danneggiamenti. I tifosi le hanno divelte per salire in piedi sui vari strati del monumento e da lì intonare cori, sbandierare i loro vessilli e accendere fumogeni.