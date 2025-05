Santanchè, riparte l’udienza per truffa all’Inps: respinta la richiesta di riqualificare l’accusa

Riparte a Milano l’udienza preliminare del processo per truffa all’Inps nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè, accusata di aver incassato ventimila ore di cassa integrazione non dovute per 13 dipendenti di Visibilia, il suo gruppo editoriale, che secondo l’accusa lavoravano regolarmente pur risultando a casa per l’emergenza Covid. La gup Tiziana Gueli – rimasta applicata all’udienza nonostante si sia trasferita a un altro ufficio – ha respinto la richiesta presentata dalla difesa della ministra di riqualificare l’accusa da truffa aggravata a “indebita percezione di erogazioni pubbliche“, reato punito con pene inferiori e quindi più vicino alla prescrizione.

Il giudice ha respinto anche un’eccezione presentata dalla difesa di un altro imputato Paolo Giuseppe Concordia, ex collaboratore esterno del gruppo fondato dalla ministra. Il suo avvocato ha sostenuto che i dipendenti in cassa integrazione avrebbero dovuto essere sentiti dagli inquirenti non come semplici persone informate sui fatti, ma come testimoni con l’assistenza di avvocati, perché potenziali indagati.