Caccia, M5s e Avs contro la riforma del governo: “Strage di animali e fucili nelle spiagge, la legge va fermata”

Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra contro il governo sulla caccia. Dopo la notizia data in esclusiva da ilFattoQuotidiano.it in merito alla riforma della legge 157/92 da parte dell’esecutivo, parte delle opposizioni (ma non il Pd, una parte del quale è più vicino alle istanze del mondo venatorio) ha fortemente criticato Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida, intenzionati a liberalizzare la caccia, stravolgendo la legge che tutela la fauna selvatica. “Con le nuove modifiche si sta davvero superando ogni limite” dice Alessandro Caramiello, deputato del M5s. “È in corso una vera e propria guerra interna tra Lega e Fratelli d’Italia su chi debba intestarsi questo pericoloso intervento normativo. Dopo l’emendamento Foti inserito nella prima legge di Bilancio, che ha introdotto la possibilità di sparare nei parchi pubblici, siamo arrivati a ciò che abbiamo giustamente definito la legge Far West, con gravi rischi per la sicurezza di mamme e bambini, e ignorando i principi costituzionali e le direttive europeo”. Come sottolineato anche dalle associazioni ambientaliste e animaliste, Caramiello sottolinea che “le modifiche espongono l’Italia a nuove procedure d’infrazione da parte dell’Unione europea. Questo significherebbe nuove sanzioni e più tasse per i cittadini, per colpa di un governo che piega l’interesse collettivo alla ricerca di consensi elettorali. Si calpestano la tutela dell’ambiente e degli animali, sancita dall’articolo 9 della Costituzione, solo per ottenere il favore delle doppiette. Una scelta vergognosa che denunceremo in tutte le sedi istituzionali e non solo”.

Tra le file di Avs si sono esposti Luana Zanella, capogruppo alla Camera, e il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli. Per quest’ultimo “il governo punta allo sterminio della fauna selvatica. La destra è il simbolo di una feroce ipocrisia, applaude alla difesa dei diritti degli animali perché fa entrare simbolicamente gli animali in Parlamento, ma nella realtà approva leggi che li condannano allo sterminio. Il testo che stanno per approvare prevede la caccia anche nelle aree demaniali, comprese le spiagge, la riduzione delle aree protette, spalancando la porta alla speculazione”. Zanella, per di più, ha avanzato proprio in questi giorni una proposta di legge “che chiede l’abolizione dell’articolo 842 del Codice penale, una vecchia battaglia che raccolse consenso anche nel mondo liberale della destra. L’articolo in questione impedisce al proprietario di un fondo di non far entrare cacciatori in cerca della loro preda: la proprietà privata in questo paese è sacra per tutto ma non per la caccia”. Ora invece “il ministro dell’Agricoltura, come apprendiamo dal Fatto on line, intende addirittura far sparare nelle spiagge, dare alle Regioni la facoltà di ridurre le aree protette a favore di quelle in cui sarà possibile cacciare, riaprire i roccoli e liberalizzare i richiami vivi, favorendo il bracconaggio e il traffico illecito di avifauna, aprire alla caccia senza regole nelle aziende faunistico-venatorie con il riconoscimento della licenza ai cittadini di Paesi esteri. Lollobrigida è un pericolo pubblico e va fermato, questa è una battaglia che riguarda il fronte ecologista ma non solo, è una battaglia di democrazia”.