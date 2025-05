“Caccia e valichi montani? Lombardia commissariata, la vostra politica è pericolosa”: l’intervento di Palestra (Patto civico)

Prima il commissariamento, per “incapacità” nell’istituire i valichi montani. Poi la sentenza del Tar, che ha finalmente imposto il divieto di cacciare in quelle particolari aree in cui ogni anno transitano centinaia di migliaia di uccelli migratori. Per queste ragioni il centrodestra in Regione Lombardia si sta dando da fare per evitare che migliaia di cacciatori siano costretti ad appendere la doppietta al muro nella prossima stagione venatoria. Così ha presentato una mozione, presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, che chiede alla Giunta di impegnarsi a ricorrere al Consiglio di Stato, a sospendere gli effetti della sentenza dei giudici amministrativi e a interloquire col governo per modificare la legge 157/92 (e, dunque, verosimilmente, cancellare il divieto di caccia che riguarda proprio i valichi montani). Puntuale la replica della consigliera di Patto Civico, Michela Palestra, che ha sottolineato come “nella vostra appassionata difesa del mondo venatorio, manca il perché si sia arrivati a questo punto. Per la vostra inerzia e per la vostra totale indisponibilità nel riconoscere le condizioni minime di tutela dei flussi migratori, la Regione Lombardia è stata commissariata. E in ogni sede amministrativa la Regione Lombardia è stata soccombente. Se ci fosse stato un atteggiamento più serio, non saremmo arrivati fin qui. In questa mozione emerge la vostra politica fallimentare e pericolosa nel difendere a ogni costo il mondo venatorio. La tutela dei 475 valichi è un risultato straordinario.”