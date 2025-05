Morto Vincenzo Cramarossa, il comunicatore politico colpito da un malore a 47 anni

“Vendola Presidente”, l’esperienza come portavoce del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti durante il Conte-2 e poi Mediterranea e decine di campagne elettorali. L’università, anche. Bari, Bologna e Milano. Se n’è andato a 47 anni Vincenzo Cramarossa, organizzatore culturale, comunicatore politico e attivista.

Barese, laureato in giurisprudenza, un dottorato alla London School of economics, si era impegnato sin da giovanissimo nell’attività politica ed era stato tra gli animatori del comitato per Vendola presidente. Fu un trampolino di lancio. Nel corso degli anni è stato consulente politico in molte occasioni e ha organizzato campagne elettorali in mezza Italia. L’ultima è stata quella di Christian Raimo per le Europee.

Cramarossa è stato stroncato da un malore improvviso. A piangerlo sui social ci sono decine di associazioni con le quali avevano collaborato – compresa Mediterranea – e altrettanti politici. Così lo ha ricordato la segretaria del Pd Elly Schlein: “È un colpo durissimo. Mancano persino le parole, di fronte a una scomparsa così improvvisa e dolorosa. Vincenzo Cramarossa era un amico, un talento enorme, un compagno pieno di vitalità e un vulcano di idee”.

Nel corso degli anni, ha ricordato la leader dem, “abbiamo condiviso tante battaglie, tante campagne entusiasmanti, tante giornate di pura passione politica. Ci mancherà moltissimo. Un abbraccio stretto ai suoi familiari e a tutte e tutti quelli che gli volevano un gran bene”.