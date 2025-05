Elezioni comunali, Trento resta al centrosinistra: rieletto il sindaco uscente Ianeselli. A Bolzano si va al ballottaggio

Trento resta al centrosinistra e riconferma al primo turno il sindaco uscente, Franco Ianeselli, che doppia la candidata del centrodestra Ilaria Goio. A Bolzano, invece, si andrà al ballottaggio il prossimo 18 maggio, tra il candidato del centrodestra Claudio Corrarati – per molti anni a capo del Cna altoatesino – e l’assessore comunale uscente Juri Andriollo, candidato del centrosinistra. Si va al ballottaggio anche a Merano, con uno scontro tutto interno alla giunta comunale uscente, mentre a Brunico la Svp vince già al primo turno eleggendo Bruno Wolf. È questo il quadro delle elezioni comunali nei principali Comuni delle due province autonome del Trentino Alto Adige. Tornata elettorale che registra un forte calo dell’affluenza: a Trento è stata del 49,93% mentre alla precedente tornata elettorale per le comunali del 2020, quando però si era votato in due giorni, era stata del 60,98%. A Bolzano l’affluenza è stata al 52,2% mentre alla precedente votazione si è fermata al 60,7%.

Per la conferma dell’elezione del sindaco uscente di Trento, Franco Ianeselli, manca ormai solo l’ufficialità. Con i dati di 97 sezioni su 98 che sono state scrutinate, Ianeselli si attesta al 54,61%, lasciando a distanza la candidata del centrodestra, Ilaria Goio, ferma al 26,69%. A seguire Giulia Bortolotti, candidata di M5s, Rifondazione e Onda, è al 7,41%, Claudio Geat, sostenuto da Generazione Trento, ha incassato il 5%, Andrea Demarchi, sostenuto da Prima Trento, ha ottenuto il 4,58% mentre Simonetta Gabrielli, appoggiata da Democrazia sovrana popolare, si è fermata all’1,71%. “Essere riconfermati al primo turno non era scontato“, ha commentato l’ex segretario provinciale della Cgil Franco Ianeselli. A Trento il Pd si conferma primo partito nel capoluogo (24,8% dei voti), mentre Fratelli d’Italia ha raggiunto il 14,29% e la Lega si è fermata al 6,77%.

A Bolzano al primo turno è in vantaggio il candidato del centrodestra Claudio Corrarati che ha ottenuto il 36,3%. Dovrà vedersela tra due settimane con l’assessore comunale uscente della giunta di centrosinistra Juri Andriollo, al 27,3%. Ago della bilancia al secondo turno saranno la Svp, che si attesta al 15,1%, e la civica Io sto con Bolzano, che ha ottenuto il 12,5%. “Dobbiamo anzitutto ringraziare i bolzanini per questo grande risultato che ci attesta per la prima volta da vent’anni in netto vantaggio come coalizione di centrodestra. Un dato che esprime la volontà di cambiamento dei bolzanini e che si potrà concretizzare definitivamente il 18 maggio grazie al loro voto”, ha dichiarato in una nota Claudio Corrarati. Il suo avversario si dice, invece, convinto “di poter vincere il ballottaggio”: “I dati dei partiti che hanno governato la città sono tutti buoni, e questo la dice lunga sulle critiche al governo cittadino. Cercheremo di aggregare e convincere l’elettorato, portando più partecipazione al voto. Il risultato del Pd è in risultato buono, considerando che non sono in lista e non viene considerato il mio seggio”, ha commentato, Juri Andriollo.

A Merano, invece, il secondo turno è tutto interno alla giunta comunale uscente, con la vicesindaca Katharina Zeller (Svp) al 33% e il sindaco Dario Dal Medico, sostenuto da tre liste civiche, al 31,7%. Male Ulrike Ceresara, candidata del campo largo (Pd, Verdi, Sinistra, Movimento 5 Stelle, Team K), che non va oltre il 23,2%, mentre fa ancora peggio la candidata di Lega e Fratelli d’Italia Elena Da Molin, ferma al 9,5%. Tra i Comuni sopra i 15mila abitanti, Brunico è assegnato al primo turno: Bruno Wolf (Svp) ottiene il 51,8%.