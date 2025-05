“Fanno propaganda di sinistra”: Trump taglia i fondi alle emittenti pubbliche federali Pbs e Npr

Sono colpevoli di “diffondere propaganda di sinistra” dunque non meritano di ricevere fondi federali. Nuova decisione draconiana di Trump sui media americani: il presidente americano ha deciso questa volta di tagliare i finanziamenti alle emittenti pubbliche Npr e Pbs. Con un ordine esecutivo ha disposto che la Corporation for public broadcasting, entità privata creata dal Congresso e finanziata con fondi federali, interrompa i finanziamenti a Npr e Pbs.

Non è chiaro l’impatto che potrà avere l’ordine, sottolinea il New York Times ricordando che la Corporation riceve i fondi con due anni di anticipo proprio per proteggerla dalle manovre politiche. La Casa Bianca ora vuole che il Congresso ritiri oltre un miliardo di dollari già stanziati per i prossimi due anni, ordinando al board della Corporation di “cancellare i fondi diretti già esistenti nei massimi termini concessi dalla legge” e “rifiutarsi di fornire finanziamenti futuri”. “Eliminare i finanziamenti alla Corporation avrebbe effetti devastanti sulle comunità di tutta l’America che contano sulla radio pubblica per notizie affidabili locali e nazionali, cultura, comunicazioni di emergenza e di sicurezza pubblica”, è la dichiarazione di Npr che ha difeso con un comunicato le sue scelte editoriali, come indipendenti e libere di influenze esterne e dei partiti.

In realtà le storiche radio e televisioni pubbliche americani ricevono solo una parte dei propri finanziamenti dal Congresso, con il resto proveniente da sponsor e donatori. Paula Kerger, direttrice esecutiva di Pbs, nei giorni scorsi ha detto che circa il 15% del budget della televisione pubblica viene dai fondi federali: “Questo è differente dalle altre emittenti pubbliche del resto del mondo, che sono in maggioranza sostenute dallo Stato, noni non lo siamo”.