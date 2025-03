La storia delle 9 Nazionali che non hanno mai vinto una partita di qualificazione ai Mondiali

Ogni quattro anni, mentre le selezioni più blasonate si preparano a conquistare un posto in prima fila sul palcoscenico della Coppa del Mondo, c’è un’altra schiera di nazionali con una missione forse più prosaica, ma non meno significativa o addirittura storica: riuscire a vincere una partita di qualificazione ai Mondiali. Ad oggi, marzo 2025, sono 9 le nazionali attive (più il defunto Yemen del Sud) a non aver assaporato il gusto della vittoria nel percorso iridato. Un club, piuttosto ristretto e dal quale tutti non vedono l’ora di uscire al più presto, in cui ce n’è un po’ per tutti i gusti: microstati incastonati nel cuore dell’Europa, nazioni neonate, paradisiaci arcipelaghi oceaniani, territori inglesi d’oltremare. E, dulcis in fundo, federazioni in passato bannate dalla FIFA per i motivi più disparati. Quelle, naturalmente, non mancano mai.

Per loro le qualificazioni ai Mondiali sono una vera e propria forma di tortura, un campionato del sadismo, dove l’unica medaglia che possono vantare è quella della perseveranza. Ma cosa spinge queste squadre a continuare a sognare, nonostante tutto? Probabilmente, l’idea che, per una volta, il biglietto vincente alla prossima lotteria possa finire finalmente tra le loro mani. Perché sì, per vincere una partita nel contesto iridato, a certe nazionali servirebbe soprattutto una gran bella dose di fortuna.