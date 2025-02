Una lite tra conoscenti è degenerata in una sparatoria questa mattina 24 febbraio, poco dopo le 11, davanti a bar gelateria “Iryna e Yulia” di Chiarano, in provincia di Treviso. Un uomo ha esploso diversi colpi di pistola, colpendo alla schiena un 29enne, prima di darsi alla fuga. La vittima, in gravi condizioni, è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Secondo le prime informazioni, riportate dal Corriere della Sera, l’aggressore sarebbe il suocero del ferito. I due si erano dati appuntamento al bar, dove si trovavano in compagnia di un gruppo composto da tre uomini e tre donne, tra cui la moglie e i figli della vittima, di sei mesi e tre anni. La discussione sarebbe iniziata già dalle prime ore del mattino e, dopo quattro ore di tensione, sarebbe degenerata nella sparatoria.

Dopo aver sparato, l’aggressore è fuggito in auto e ora è ricercato dai carabinieri di Treviso. Sul posto è intervenuto anche il Ris di Parma per i rilievi. Le indagini proseguono per chiarire il movente, che potrebbe essere legato a dissapori familiari da chiarire.