Ha tentato di difendere l’amico da una rapina ed è stato accoltellato. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato a Milano, in viale Romagna, una delle strade di circonvallazione che racchiudono il centro, non lontano dalla zona Città Studi. Vittima dell’aggressione un 22enne spagnolo – studente in Erasmus – che si trovava in compagnia di altri due amici, anche loro spagnoli, mentre stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale. Secondo la prima ricostruzione l’aggressione è avvenuta poco prima delle 6. Un gruppo di 4-5 persone ha tentato di sottrarre una catenina d’oro a uno dei giovani studenti e quest’ultimo ha opposto resistenza. E’ stato colpito, strattonato. L’amico 22enne, nel tentativo di difenderlo, è stato colpito con una coltellata al fianco sinistro e si è accasciato a terra. I rapinatori sono fuggiti. Nel frattempo il ferito è stato assistito da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Fatebenefratelli. E’ stato dimesso anche perché la ferita, pur dolorosa, non ha lesionato organi interni. L’altro ragazzo ha riportato invece solo qualche lieve contusione. Il gruppo di rapinatori, in ogni caso, è riuscito a portare via il pendente della collanina.

Del caso si è occupata la polizia con l’intervento delle volanti che hanno ricostruito l’episodio. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona per cercare di identificare i responsabili. Le testimonianze raccolte parlano di un gruppo di giovani con il volto parzialmente coperto, che si sarebbe già reso protagonista di episodi simili nella zona.

L’episodio è avvenuto a poche ore di distanza da un altro accoltellamento avvenuto giovedì sera nel quartiere Gallaratese, nei pressi del Merlata Bloom. Un 19enne italiano di origine marocchina è stato ferito alla schiena, alla testa e a una mano durante una rapina in cui gli sono stati sottratti l’iPhone e il monopattino. Anche in questo caso e indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Bonola, sono in corso per risalire agli autori.