“Violenza verbale, sete di vendetta e soprattutto paura. Paura di chi smaschera la loro incapacità di governare” così Roberto Saviano aveva commentato i messaggi dei dirigenti di Fratelli d’Italia pubblicati in Fratelli di chat, il libro di Giacomo Salvini ed edito da Paperfirst, in vetta alle classifiche dei saggi più venduti e già alla seconda ristampa. Tra i vari messaggi ce n’erano alcuni (del 2021) di quella che sarebbe diventata presidente del Consiglio Giorgia Meloni oltre ad altri importanti esponenti del partito di maggioranza relativa. Giacomo Salvini e Roberto Saviano dialogheranno su quei messaggi domani, 20 febbraio, alle 20.30 in una diretta streaming. La diretta si potrà seguire sul canale Instagram della casa editrice (@paperfirsteditore) e su quello dello scrittore.

