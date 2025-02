Dopo la vittoria nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, Olly fa il bis e si aggiudica anche il FantaSanremo 2025. L’autore e interprete di Balorda nostalgia ha conquistato 475 punti precedendo Lucio Corsi con 440 e Sarah Toscano con 437. Completano la top 5 della classifica finale del FantaSanremo 2025 Brunori Sas con 375 punti e, a pari merito, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento e Marcella Bella con 345.

Come accaduto nel 2021 con i Måneskin e nel 2023 con Marco Mengoni, vince il FantaSanremo il vincitore del Festival. Olly ha vinto grazie alla sua vittoria finale e ai suoi piazzamenti nelle varie top five del Festival ma anche grazie ai tanti bonus conquistati durante le serate. Bonus legati alle sue performance, scendendo in platea e cantando sulle scale, legati ai suoi outfit, come il bonus canottiera rivendicato da lui stesso in una sua storia Instagram dato che il nostro straordinario Team Punteggi non la aveva assegnato in prima battuta, ma anche ottenuti per le vie di Sanremo quando ha cantato con i suoi fan.

Sul podio insieme ad Olly altri due giovani, Lucio Corsi e Sarah Toscano, che si sono contraddistinti in maniera importante e diversa fra loro. Sarah Toscano come grande giocatrice del FantaSanremo sia sul palco che fuori dal palco: andando a battere il cinque alla statua di Mike Bongiorno, passandoci a trovare nella nostra sede al Circolo Canottieri e lasciando un caffè sospeso ad un altro artista, cantando la nostra sigla “Occhi di FantaSanremo”, cantando con i fan per le vie di Sanremo, raccogliendo tutti i bonus possibili con le sue esibizioni sul palco, compresi quelli serali creati in collaborazione con Avis e Rai Accessibilità. Una prestazione straordinaria considerando che la giovanissima cantante di Amarcord ha potuto aggiungere solo 2 punti extra al suo punteggio finale essendo arrivata al 17esimo posto nella classifica generale del Festival.

Una grande giocatrice Sarah Toscano che per soli 3 punti si trova sotto a Lucio Corsi, che ha fatto punti in maniera super organica in quanto – artista eclettico – ha accumulato bonus suonando strumenti, portando outfit particolari come cappelli e sciarpe, stando seduto, duettando con Topo Gigio, portando con sé sempre un performer/musicista e, naturalmente, vincendo il Premio della Critica Mia Martini e arrivando secondo sia nella classifica della serata delle cover che nella classifica finale.

Per quanto ci riguarda è stata una edizione del FantaSanremo bellissima che ci porteremo sempre nel cuore. La prima del nuovo ciclo e quindi non mancavano dubbi, preoccupazioni e incognite. I numeri ci hanno premiato con 3.5 milioni di utenti/fantallenatori e 5.2 milioni di squadre e siamo felicissimi che sia andato tutto per il meglio. Abbiamo cercato e continueremo a cercare di portare la maggior parte dei bonus più divertenti ed eclatanti fuori dal palco dell’Ariston e magari per le vie di Sanremo, rompendo ancora di più il muro che che c’è fra fan e artisti.

E’ stata una settimana intensa, con tante cose da fare e pochissime ore di sonno, e come accade dal 2023 (il primo anno della nostra presenza fisica a Sanremo nella “settimana santa”) ritorniamo nella Marche con un bagaglio pieno di esperienze, emozioni e tante risate che conserveremo gelosamente nei nostri cuori. Ricorderemo la disponibilità degli artisti che sono venuti a trovarci nel nostro quartiere generale al Circolo Canottieri. Una visita “interessata” perché portava punti al gioco ma che poi, a “telecamere spente”, si è spesso trasformata in una piccola e piacevole pausa nel vortice degli appuntamenti della settimana sanremese.

Senza nulla togliere agli altri la visita più divertente e inaspettata è stata quella di Willie Peyote, sabato sera, pochi minuti dopo essersi esibito all’Ariston. Noi eravamo presi a seguire la serata quando ad un certo punto vediamo sbucarlo dalla porta d’ingresso senza alcun preavviso e senza il seguito del suo staff… “Sono venuto a prendere il caffè”. Potete immaginare la nostra reazione. Impossibile dimenticare anche l’immenso piacere che si prova potendo toccare materialmente il grande affetto e i sorrisi delle persone ogni volta che viene fuori che “siamo quelli di FantaSanremo”.

Ora ci aspetta qualche giorno di riposo e poi si ripartirà con la preparazione al FantaEurovision.