La WTA ha proibito a Stefano Vukov di allenare Elena Rybakina per quelle che sono “potenziali violazioni del codice di condotta”. Questa la decisione presa nei confronti dell’ex allenatore dell’attuale numero 5 del mondo e vincitrice di Wimbledon 2022. A chiusura delle indagini sul 37enne croato, alcune fonti anonime hanno svelato la durata del periodo di sospensione che dovrebbe essere di un anno.

Il caso parte dalle denunce relative alle sue presunte aggressioni verbali alla giocatrice. Come rivelato dal NY Times, l’amministratrice del WTA Tour Portia Archer avrebbe consegnato al coach un documento lungo 3 pagine contenente le sue violazioni. Per esempio, aver definito Rybakina “stupida” dicendo che senza di lui sarebbe “ancora in Russia a raccogliere patate“. In più, ha anche fatto piangere la tennista con abusi psicologici. Secondo le fonti, Archer ha sottolineato anche che Vukov si è rifiutato di lasciare sola Rybakina durante gli US Open anche se già licenziato, con tanto di messaggi come prove. Il croato non ha rispettato neanche la direttiva “no contact” che faceva parte della sospensione provvisoria della WTA nei suoi confronti. Il rapporto tra i due è stato definito “tossico” e, nella comunicazione inviata a Vukov, si parla anche di una relazione sentimentale con persino la condivisione della camera d’albergo a Melbourne.

In conferenza stampa agli scorsi Australian Open, dopo essersi ripresa da un malore, aveva detto: “Sicuramente questa non è la situazione in cui qualcuno vorrebbe trovarsi. Voglio avere le persone che desidero nel mio box, ma non posso cambiare la situazione. Alla fine tutto quello che sto cercando di fare è concentrarmi sulle mie partite e parlare con Stefano, anche se ho anche Goran, quindi questo non ha influenzato il modo in cui ho giocato oggi o nessuno dei miei risultati”.

Il citato Goran è Ivanisevic, oggetto di domande a Rybakina, in quanto tanti avevano pensato a una separazione immediata dallo staff della moscovita dopo il ritorno di Vukov: “Abbiamo ancora una conversazione in sospeso – aveva detto la 25enne – Dobbiamo discutere di come sono andate le cose nella preseason e quali analisi trarre da questo paio di tornei che abbiamo giocato assieme, dove abbiamo cercato di abituarci l’uno all’altro. Ci siederemo e decideremo come sarà il calendario da questo momento in poi”. Ma non c’è stato più nulla da discutere tra di loro: poco dopo il 53enne croato ha annunciato su Instagram di aver interrotto la collaborazione con la tennista: “Dopo il nostro periodo di prova che è finito con l’Australian Open, auguro a Elena e al suo team le migliori fortune per il futuro”.