Elena Rybakina, tennista russa naturalizzata kazaka, ha terminato la propria avventura all’Australian Open 2025 negli ottavi di finale, eliminata in 3 set dall’americana Madison Keys. Un incontro durato quasi 2 ore sotto il sole di Melbourne, in cui la temperatura è andata oltre i 30 gradi mettendo a dura prova il fisico dei giocatori. Potrebbe essere questa la causa che ha portato Jannik Sinner a chiedere il Medical Time Out nell’inteso match con Rune. Anche Rybakina ha sentito eccome il grande stress cui è stato sottoposto il suo fisico: un’immagine la immortala stesa a terra nello spogliatoio dopo la sconfitta con la Keys, coperta con un’asciugamano e un lenzuolo.

Per fortuna nulla di preoccupante: la 25enne si è poi presentata in conferenza stampa, dove la maggior parte delle domande hanno riguardato il suo rapporto professionale con il controverso allenatore Stefano Vukov, che non può essere sul campo con lei siccome è sotto indagine della WTA per presunti comportamenti di natura oppressiva nei confronti della tennista: “Sicuramente questa non è la situazione in cui qualcuno vorrebbe trovarsi. – ha affermato la tennista – Voglio avere le persone che desidero nel mio box, ma non posso cambiare la situazione. Alla fine tutto quello che sto cercando di fare è concentrarmi sulle mie partite e parlare con Stefano, anche se ho anche Goran, quindi questo non ha influenzato il modo in cui ho giocato oggi o nessuno dei miei risultati”.

Lo stesso Goran Ivanisevic, è stato oggetto di domande a Rybakina, in quanto tanti avevano pensato a una separazione immediata dallo staff della moscovita dopo il ritorno di Vukov: “Abbiamo ancora una conversazione in sospeso – aveva detto la 25enne – Dobbiamo discutere di come sono andate le cose nella preseason e quali analisi trarre da questo paio di tornei che abbiamo giocato assieme, dove abbiamo cercato di abituarci l’uno all’altro. Ci siederemo e decideremo come sarà il calendario da questo momento in poi”. Ma non ci sarà più nulla da discutere tra di loro: poco dopo il 53enne croato ha annunciato su Instagram di aver interrotto la collaborazione con la tennista: “Dopo il nostro periodo di prova che è finito con l’Australian Open, auguro a Elena e al suo team le migliori fortune per il futuro”.