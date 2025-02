Attimi di paura questa mattina, 5 febbraio, in una Rsa di Manduria, in provincia di Taranto, dove un’operatrice sanitaria di 27 anni è rimasta ferita a causa dell’esplosione del suo telefono. Il dispositivo, che la donna teneva in tasca, avrebbe improvvisamente preso fuoco, provocandole ustioni di primo e secondo grado al fianco e a una mano. La 27enne, dipendente di un’azienda privata, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dove ha ricevuto le prime cure. Dopo essere stata dimessa, ha deciso di recarsi autonomamente al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi per ulteriori accertamenti.

Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio si valuta la possibilità di un difetto di fabbrica del dispositivo o un problema legato al suo utilizzo. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere cosa abbia scatenato l’esplosione e se vi siano rischi simili per altri utenti.