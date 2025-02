Jennifer Sujlic, la ventenne divenuta nota per il video in cui dichiarava senza esitazione il proprio “mestiere” di ladra, è stata arrestata sabato sera dagli agenti della Squadra mobile mentre metteva a segno un furto con una complice di 24 anni. La notizia è riportata dal quotidiano Il Giorno. Il giudice della direttissima ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Milano, ma resta da vedere se la misura verrà rispettata: la giovane, infatti, era già stata destinataria di un foglio di via obbligatorio da Milano fino a novembre, che aveva però ignorato.

La notorietà della ventenne risale a febbraio 2023, quando un video la immortalò davanti alla stazione Centrale del capoluogo lombardo mentre si vantava apertamente della propria attività criminale: “Ho rubato ieri, ho rubato oggi. Dobbiamo rubare, è il nostro lavoro”. Sabato sera è stata bloccata in piazza Duca d’Aosta, lo stesso scenario del discusso filmato, subito dopo aver aiutato la complice con la “tecnica dell’ombrello” a sottrarre 100 euro dal portafogli di un turista giapponese di 59 anni.

Non è stato l’unico episodio del weekend legato ai borseggi in città. Quattro donne di etnia rom – di 23, 27, 33 e 43 anni – sono state denunciate dopo aver tentato il furto su un treno della metro verde. Notate dai passeggeri, che hanno iniziato a gridare “pickpocket, pickpocket”, le borseggiatrici hanno tentato la fuga azionando il freno d’emergenza nei pressi della stazione Gioia. Una di loro, nel tentativo di creare ulteriore confusione per scappare, ha svuotato il contenuto di un estintore all’interno dei vagoni.

Ne è scaturito il caos totale: un uomo è riuscito a impossessarsi dell’estintore e ha spruzzato il getto contro le sospettate, ma nella mischia una dipendente della metropolitana, una trentunenne romena, è rimasta colpita agli occhi ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. Le quattro donne, già note alle forze dell’ordine per numerosi precedenti e destinatari di ordini di allontanamento ignorati, sono state denunciate per rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, molestie e interruzione di pubblico servizio.