Le persone si imbarcano su una nave per lasciare l’isola greca di Santorini quando una serie di terremoti senza precedenti ha scosso la destinazione turistica tra le più ambite del Paese. Circa 6.000 persone hanno già lasciato l’isola – nota per le sue spettacolari vedute sulle scogliere e per il vulcano dormiente – che è stata colpita da centinaia di scosse dalla scorsa settimana.