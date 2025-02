Dopo quasi sei mesi passati nel gruppo misto della Camera, il deputato Andrea de Bertoldi passa alla Lega. Il 13 agosto 2024 l’onorevole era stato espulso “con effetto immediato” da Fratelli d’Italia, perché si sarebbe messo “a disposizione” – scrivevano i componenti della Commissione nazionale di disciplina e garanzia di Fdi – di un gruppo di imprenditori del settore geotermico in Toscana “previa sottoscrizione di un contratto di consulenza professionale con il suo studio associato di commercialisti”. Un provvedimento arrivato poche ore dopo l’annuncio dello stesso De Bertoldi dell’uscita dal partito di Giorgia Meloni per, affermava, “dissenso politico”.

Il presunto “conflitto di interessi” per il quale è stato espulso dal partito della premier, però, non crea invece problemi agli alleati che spalancano le porte al deputato. L’adesione di de Bertoldi alla Lega come indipendente è sta comunicata con una nota dallo stesso Carroccio aggiungendo che il segretario Matteo Salvini “esprime soddisfazione e dà il benvenuto al deputato eletto in Trentino Alto Adige che guida l’associazione dei Liberali cristiano-democratici che così certificano una federazione con la Lega”. Il vicepremier leghista e De Bertoldi – viene reso noto – si sono incontrati al ministero ed è stata l’occasione per fare il punto su alcuni dossier di comune interesse come infrastrutture, emergenza abitativa, collaborazione tra ministero e ordini professionali, codice degli appalti. “La Lega aumenta iscritti, sostenitori, amministratori locali e ora anche parlamentari: ne siamo contenti e ovviamente è un ulteriore stimolo per fare sempre di più e sempre meglio” commenta Salvini.

I riflettori sul deputato trentino si erano accesi nel marzo del 2023, con un articolo di Nicola Borzi sul Fatto Quotidiano: il parlamentare, professione commercialista, era risultato co-fondatore di una società di consulenza fiscale (la LdB Tax & Advisory) che offre servizi legati ai crediti d’imposta, ma al tempo stesso era relatore in commissione Finanze alla Camera del disegno di legge per convertire il decreto sul Superbonus. Pochi mesi dopo, nel giugno del 2024, era arrivata la svolta interna al partito, quando il responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, promuove un’azione disciplinare nei suoi confronti, “rappresentando” al collegio dei probiviri la vicenda, “di cui riferiva essere venuto a conoscenza” da un consigliere regionale della Toscana di Fdi. Poi l’espulsione anticipata dalle dimissioni dello stesso de Bertoldi.