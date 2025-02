Ancora tormenti per il governo francese che in questo momento presenta la legge finanziaria. Dopo la caduta dell’esecutivo guidato da Michel Barnier, a tentare di far passare il bilancio è François Bayrou. Che ha deciso di applicare l’articolo 49.3 della Costituzione che permette di bypassare l’Assemblea nazionale: una scelta molto contestata, alla quale seguirà il voto della mozione di sfiducia presentata da la France Insoumise. A fare la differenza questa volta, saranno i Socialisti che hanno deciso di strappare con il Nuovo fronte popolare e non votare a favore della caduta del governo.

L’appello di Bayrou all’Assemblea Nazionale – Rivolto ai deputati, Bayrou ha detto in Assemblée Nationale che se la fiducia sarà confermata al governo “e la decisione è nelle vostre mani – ha sottolineato – fra 10 giorni la Francia, a forza di buona volontà, avrà la sua finanziaria, avrà i suoi bilanci, e questo sarà un segnale di responsabilità, di stabilità”. “Per la prima volta nella Quinta Repubblica – ha detto ancora il premier – il nostro Paese è ancora senza finanziaria a febbraio”. Bayrou ha sottolineato che “tutte le forze politiche sono state ricevute ed ascoltate“. “E’ una finanziaria perfetta? No. Non ho mai visto una discussione sulla finanziaria con un bilancio che si potesse definire perfetto”. Primo a parlare dopo il premier, il presidente della Commissione finanze Eric Coquerel, de La France Insoumise: “Questa finanziaria – ha detto senza mezzi termini – è ancora peggiore di quella di Michel Barnier. È un testo di austerità, con dei record di tagli per quanto riguarda lo Stato”.

La mozione di sfiducia de la France Insoumise – L’Ufficio nazionale del Partito socialista francese ha deciso di non votare la mozione di censura al governo. Lo ha riportato TF1 spiegando che 59 partecipanti alla riunione si sono espressi contro la sfiducia e 4 a favore. Con Bayrou, il Ps e il suo segretario Olivier Faure sono di fatto usciti dall’alleanza di sinistra e hanno avviato fin dall’inizio un negoziato serrato ottenendo diverse concessioni in cambio della “non sfiducia”. Ma la situazione è improvvisamente peggiorata la settimana scorsa, quando il premier ha parlato pubblicamente di “invasione di migranti” in alcuni dipartimenti francesi, una terminologia propria dell’estrema destra. I Socialisti avevano reagito sospendendo ogni trattativa con Bayrou e adesso i dirigenti sono alle prese con i “mal di pancia” interni al partito, non più compatto nel votare la “non sfiducia” al governo.