Sognavano l’Europa. Per questo dalle coste dell’Africa Nordoccidentale erano partiti diretti verso le Canarie. Invece sono finiti alla deriva, arrivando ai Caraibi dopo aver percorso oltre cinquemila chilometri. È la storia di 19 migranti, ritrovati cadavere dalla guardia costiera locale, che mercoledì ha recuperato i corpi dal caicco. I corpi, 19 e non 13 come inizialmente riportato dalle autorità, sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione su un barcone al largo della costa di Saint Kitts e Nevis, nei Caraibi. Secondo i primi riscontri, alcune delle vittime provenivano dal Mali, come indicato dai documenti di identificazione ritrovati a bordo. La guardia costiera ha spiegato che l’allerta è scattata dopo la segnalazione di un “barcone alla deriva” e ha precisato che l’imbarcazione, partita probabilmente dalle coste dell’Africa occidentale, era diretta verso le Canarie, ma è rimasta in mare per giorni, se non mesi.

Il caicco ha percorso oltre cinquemila chilometri nell’Oceano Atlantico prima di raggiungere le acque caraibiche. Gli agenti di polizia hanno confermato che “tutti gli occupanti erano morti prima che l’imbarcazione entrasse nelle acque territoriali” di Saint Kitts e Nevis. La causa di morte non è stata ancora determinata, ma “l’avanzato stato di decomposizione” dei corpi suggerisce che l’imbarcazione fosse in mare da lungo tempo. L’identificazione delle vittime risulta difficile, poiché i corpi sono troppo deteriorati per stabilirne il genere. Le autorità hanno inoltre confermato che “alcune delle vittime provenivano dal Mali”, ma la polizia continua a lavorare per “confermare le identità e comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia”.

Questo episodio riaccende la luce su una delle tratte più pericolose al mondo: nel giugno 2021 fu trovata un’imbarcazione fantasma nell’Atlantico con i corpi di 14 migranti ammassati l’uno sull’altro, partito dalle coste africane e diretto anch’esso verso le Canarie. Recentemente, un altro barcone con cinque cadaveri è stato recuperato a largo di Trinidad e Tobago. Tutti questi incidenti coinvolgono imbarcazioni fragili, salpate dall’Africa occidentale verso le Canarie, frontiera sud dell’Unione Europea, ma finite alla deriva nell’Atlantico in traversate divenute transoceaniche. Nel 2024 circa 46.000 persone sono arrivate alle Canarie, ma oltre 10.000 sono morte durante la traversata, secondo i dati della Ong Caminando Fronteras, che raccoglie le segnalazioni dei familiari dei migranti dispersi.

(foto d’archivio)