Dopo la Champions League, tocca al sorteggio dei play-off di Europa League. Unica italiana in ballo la Roma, che non ha pescato bene nell’urna di Nyon: affronterà il Porto (l’alternativa erano gli ungheresi del Ferencvaros). Per i giallorossi lo scontro con i Dragoni portoghesi rievoca ricordi amari: l’eliminazione agli ottavi di Champions nel 2019, quando fu fatale un rigore ai supplementari, con polemiche arbitrali annesse. Ma anche l’eliminazione agli spareggi per accedere alla Champions nel 2016, quando la Roma perse la testa a Porto dopo l’espulsione di De Rossi. Ora la squadra di Claudio Ranieri ha l’occasione di scrivere un finale diverso, anche grazie al fattore campo: il ritorno, al contrario dei due precedenti, si giocherà nella Capitale. Per la Roma l’Europa League è il grande obiettivo stagionale, visto il disastro in campionato. E se dovesse superare il Porto, sulla sua strada agli ottavi troverebbe una tra Lazio e Athletic Bilbao, le prime due teste di serie dopo la fase campionato.

Tutti gli accoppiamenti dei play-off di Europa League

1 – Twente – Bodø/Glimt

2 – Fenerbahce – Anderlecht

3 – Royale Union SG – Ajax

4 – PAOK – Basilea

5 – AZ Alkmaar – Galatasaray

6 – Midtjylland – Real Sociedad

7 – Ferencvaros – Plzen

8 – Porto – Roma

Il tabellone di Europa League 2025

Comincia a prendere forma la strada verso la finale di Bilbao. Anche se sarà un secondo sorteggio a definire gli accoppiamenti agli ottavi di finale.



Il calendario

Le due gare di play-off si giocheranno nel giro di 7 giorni a febbraio. Le partite di andata sono in programma giovedì 13, mentre i match di ritorno sono fissati per giovedì 20. La Roma sa già che in questa data giocherà in casa: all’Olimpico si deciderà il passaggio agli ottavi, mentre il primo match si giocherà in Portogallo.