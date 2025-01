A Nyon, alle ore 12, si tiene il sorteggio dei playoff della Champions League 2025. Tra i 16 club coinvolti, anche Milan, Juventus e Atalanta. Le prime due potrebbero già sfidarsi in un clamoroso derby tutto italiano. La squadra di Gasperini sfiderà invece una tra Sporting CP o Brugge. Le squadre tra la nona e la sedicesima posizione (comprese Atalanta e Milan) sono teste di serie e avranno il vantaggio della seconda partita in casa. L’urna di Nyon decide quale avversaria dovranno affrontare scegliendo tra due opzioni, in base alla posizione in classifica. I rossoneri, proprio per questo, hanno il 50% di possibilità di incontrare la Juventus.

Segui la diretta dei sorteggi con ilfattoquotidiano.it:

1 – Bruges​ –

2 – Sporting Lisbona –

3 – Manchester City –

4 – Celtic –

5 – Juventus – Psv

6 – Feyenoord – Milan

7 – Brest – Psg

8 – Monaco – Benfica

Comincia il sorteggio!

Fa il suo ingresso Thiago Alcantara, special guest di questo sorteggio.

Giorgio Marchetti spiega le regole del sorteggio.

È in corso la presentazione delle 16 squadre coinvolte in questo sorteggio.

È cominciata la cerimonia a Nyon: presenta Pedro Pinto.

Nel quartier generale della Uefa a Nyon è arrivata anche la coppa dalle grandi orecchie.

La Uefa ha pubblicato le immagini delle urne con le palline: tutto è pronto per l’estrazione degli accoppiamenti dei playoff.

Il sorteggio a Nyon comincia alle ore 12.

I possibili accoppiamenti: lo scenario

–Atalanta contro una tra Sporting Lisbona e Bruges​

-Borussia Dortmund contro una tra Sporting Lisbona e Bruges​

-Real Madrid contro una tra Celtic e Manchester City

-Bayern Monaco contro una tra Celtic e Manchester City

Come funziona il sorteggio?

Le 16 formazioni vengono collocate in 8 urne. In ogni urna vengono inserite 2 squadre. Sarà quindi un sorteggio a coppie, definite dalla classifica della “fase campionato”. Per esempio, la 9ª con la 10ª, accoppiate alla 23ª e alla 24ª. La 11ª e la 12ª accoppiate alla 21ª e 22ª, e via dicendo. Ne usciranno fuori 8 match di play-off, con sfide di andata e ritorno. L’Inter, che è già agli ottavi, resta alla finestra: sa già che affronterà una tra Juventus, Milan, Feyenoord e Psv.

Il calendario

Le due gare di play-off si giocheranno nel giro di 10 giorni a febbraio. Le partite di andata sono in programma tra martedì 11 e mercoledì 12, mentre i match di ritorno sono fissati per martedì 18 e mercoledì 19. Atalanta e Milan sanno già che in queste due date giocheranno in casa: al Gewiss Stadium e a San Siro si deciderà il passaggio agli ottavi. La Juventus invece giocherà a Torino la gara di andata, l’11 o il 12 febbraio.