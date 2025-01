Il 29 gennaio 2025 verrà ricordato come una serata storica per il calcio europeo. Per la prima volta, 18 partite in contemporanea hanno chiuso la cosiddetta “fase campionato” della nuova Champions League. E i verdetti sono stati emessi. L‘Inter è arrivata quarta, diventando cosi l’unica squadra italiana ad accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo. Per un solo punto, l’Atalanta resta fuori dalla top 8, classificandosi nona. Per passare al turno successivo dovrà dunque affrontare i playoff. Stesso destino per Milan e Juventus (arrivate rispettivamente 13esima e 20esima) , sconfitte entrambe in quest’ultima giornata,e perciò destinate a giocarsi la qualificazione a febbraio. Un turno eliminatorio che nasconderà molte insidie, tra big match e possibili derby nazionali.

Champions League, il tabellone dei playoff

Venerdì 31 gennaio a Nyon, alle ore 12, avverrà l’atteso sorteggio dei playoff della Champions League 2025. Tra i 16 club coinvolti, anche Milan, Juventus e Atalanta. Le prime due potrebbero già sfidarsi in un clamoroso derby tutto italiano. La squadra di Gasperini sfiderà invece una tra Sporting CP o Brugge. Ma come funziona il sorteggio? Le 16 formazioni saranno collocati in 8 urne. In ogni pallina verranno inserite 2 squadre. Sarà quindi un sorteggio a coppie, definite dalla classifica della “fase campionato”. Per esempio, la 9ª finirà con la 10ª, perciò l’Atalanta sarà abbinata con il Borussia Dortmund. Si procederà in questa maniera fino all’ultima, cioè la 24ª, il Brugge. Analizzando la situazione delle italiane, il Milan sarà sorteggiato insieme al PSV Eindhoven. I rossoneri e gli olandesi giocheranno contro la 19ª e la 20ª classificata, vale a dire contro Feyenoord o Juventus Al 50%, ci sarà un derby italiano ai playoff. Nell’eventualità che si affrontino, la vincente delle due potrebbe essere l’avversaria dell’Arsenal agli ottavi. Oppure dell‘Inter. Altro possibile incrocio italiano. Ma il rischio di vedere già dei big match non riguarda solo le squadre di Serie A. Il Manchester City incredibilmente si scontrerà subito contro una tra Real Madrid e Bayern Monaco. Il Psg è già sicuro di disputare un playoff a tinte francesi contro Monaco o Brest.

Champions League, verso gli ottavi di finale

Di seguito le possibili avversarie, risultanti dagli esiti dei playoff, delle 8 squadre già qualificate agli ottavi di finale.