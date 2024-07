Alvaro Morata torna in Italia. Dopo la doppia esperienza con la Juventus, l’attaccante spagnolo – fresco vincitore di Euro2024 con la sua nazionale – vestirà la maglia del Milan. Il retroscena più interessante, di una trattativa che andava avanti da settimane, riguarda il numero di maglia. Anziché indossare la numero 9 rimasta libera dopo l’addio di Olivier Giroud, l’ex Atletico Madrid ha scelto la 7 di Yacine Adli. Un gesto per nulla scontato quello del centrocampista che ha ceduto il proprio numero in favore del nuovo acquisto. Morata è rimasto piacevolmente sorpreso e sui social ha ringraziato così il suo compagno di squadra: “Non ci conosciamo ancora ma hai fatto un bellissimo gesto per me. Grazie, ci vediamo presto”. Non è mancata la risposta di Adli: “Ti auguro di segnare tanti gol con questa maglia. Forza Milan, a presto”. Inizia, così, l’avventura di Morata al Milan. Adli, invece, avrà la numero 94.

Morata al Milan: le cifre del contratto

A due anni di distanza dall’ultima volta, Morata riabbraccia l’Italia. Questa volta con la maglia rossonera. La dirigenza ha sborsato 13 milioni di euro di clausola rescissoria per potersi assicurare il centravanti. Contratto quadriennale da cinque milioni di euro (più bonus) annui: se nell’annata 2027/2028 dovesse registrare 20 tra gol e assist, scatterà automaticamente il rinnovo per il quinto anno.