L’ex conduttore di Fox News e fedelissimo di Donald Trump, Tucker Carlson, ha accusato l’ex amministrazione Biden di aver cercato di uccidere il presidente russo Vladimir Putin. Nell’ultima puntata del suo podcast, The Tucker Carlson Show, il conduttore, senza presentare alcuna prova concreta, ha affermato: “L’amministrazione Biden ha cercato di uccidere Putin. Il che è pazzesco, è pazzesco anche solo pensare una cosa del genere”. “Tutto questo è folle”, ha aggiunto Carlson. “Allora perché lo hanno fatto? Perché il caos è uno schermo che li protegge”. Carlson era diventato noto dopo le sue interviste fatte nell’ultimo anno a Mosca a Putin e al ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov. Nel 2023 era stato cacciato da Fox dopo diverse critiche per l’ambiente lavorativo che aveva creato e il suo sostegno all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Il Cremlino ha prontamente risposto alle supposizioni dicendosi scettico rispetto alle accuse lanciate nei confronti dell’amministrazione Dem. “I tempi sono tali per cui è meglio non credere sulla parola a informazioni non provate, da chiunque esse provengano”, ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. “Ora ci sono molte dichiarazioni diverse, certo, bisogna prestare attenzione a tutte, ma allo stesso tempo prenderle con molta attenzione”, ha aggiunto citato dall’agenzia Tass.