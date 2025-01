“Lo sapete che siete noni in classifica, sì?”. Sono diversi i tifosi della Roma che non hanno gradito la presenza di Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Bryan Cristante al concerto di Max Pezzali tenutosi martedì sera nella capitale, a 48 ore dalla sfida decisiva di Europa League di giovedì contro l’Eintracht Francoforte. Negli scorsi giorni aveva fatto molto discutere il diverbio tra Calabria e Sergio Conceiçao al fischio finale di Milan-Parma: tra le ragioni della lite, ci sarebbe anche il fatto che l’ex capitano rossonero ha partecipato a un concerto di Lazza insieme a Theo Hernandez e altri calciatori rossoneri a 36 ore dal match di campionato.

Le storie e le foto pubblicate dalle compagne di Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante hanno fatto storcere il naso a più di un tifoso giallorosso. L’esibizione dell’ex membro degli 883 al PalaEur si è conclusa verso mezzanotte, di conseguenza i tre calciatori sono tornati a casa in piena notte. C’è però chi ha cercato di tare un taglio alle polemiche: “Mica c’è il divieto ad uscire, basta con queste storie”. Di fatto, la presenza dei tre senatori della Roma a un concerto serale a un solo giorno dalla rifinitura (stamattina alle 11 tutti presenti) e a due giorni dalla partita che vale il passaggio del turno in Europa League non è piaciuta a molti, nonostante le parole di Claudio Ranieri: “Mi avevano chiesto il permesso e io gliel’ho dato”. A Milano, Lazza ha provato a calmare le acque invitando il tecnico milanista Conceiçao a un suo concerto, chissà se ora Max Pezzali troverà il modo di placare i tifosi giallorossi.