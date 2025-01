Nella notte, la nave cargo Guang Rong si è schiantata contro il pontile di Marina di Massa, causandone un crollo parziale. L’imbarcazione, lunga 100 metri e battente bandiera cipriota, aveva da poco lasciato il porto di Marina di Carrara quando è avvenuto l’incidente. A bordo erano presenti 12 membri dell’equipaggio, tutti tratti in salvo senza riportare ferite. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da forte vento e mare mosso, potrebbero essere state la causa dell’incidente. La nave è rimasta incagliata e la situazione viene monitorata per potenziali rischi ambientali. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha disposto la delimitazione dell’area per ragioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell’ordine e la capitaneria di porto. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Centro regionale di soccorso marittimo della sezione di Livorno, con il supporto della guardia costiera locale.

“Stiamo monitorando la situazione, soprattutto da un punto di vista ambientale – ha spiegato il sindaco Persiani – e dovremmo capire se ci sia stato uno sversamento consistente di gasolio. Ci sarà presto un confronto in prefettura per capire le prossime attività. Il pontile ha subito una ferita mortale, ma sapremo risollevarci. Momento difficile per la città ma insieme lo supereremo”.