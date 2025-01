Finisce male la seconda giornata di Lewis Hamilton sulla Ferrari. Il pilota britannico ha perso il controllo della Rossa e si è schiantato contro le barriere del circuito di Montmelò, a Barcellona, dove sono in corso i test. Hamilton, al suo secondo approccio con la vettura di Maranello, stava guidando la Ferrari della scorsa stagione, la SF-23, nell’ambito dei ‘Testing Previous Cars’ messi a disposizione dal regolamento. Secondo quanto appreso, il sette volte campione del mondo non ha avuto conseguenze. Danni invece alla vettura.

Dopo i primi giri effettuati sulla pista di Fiorano, in Catalogna da ieri Hamilton e Charles Leclerc stanno girando in Catalogna sulla vecchia monoposto per riprendere confidenza con la Formula 1, dopo lo stop invernale. I testi proseguiranno fino al 30 gennaio. Poi quasi un mese di pausa, prima dei test ufficiali in programma in Bahrain dal 26 al 28 febbraio. Prima, la Ferrari sarà a Londra il 18 per la presentazione di tutte le livree dei vari team, mentre il giorno dopo a Maranello ci sarà la presentazione ufficiale della nuova monoposto. La prima guidata da Hamilton.