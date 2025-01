Un’ultima giornata di Champions League al cardiopalma. Per la prima volta nella sua storia, questa sera alle ore 21 giocheranno tutte le 36 squadre in contemporanea. Oltre ai verdetti, in queste 18 partite sono attesi gol, spettacolo e tanti momenti carichi di tensione. Il nervosismo però non sarà presente solo sol campo, anzi. In Francia e in Germania, ci sono già stati e arresti e altri provvedimenti volti a tutelare la sicurezza pubblica messa a rischio da alcuni match.

Un primo esempio proviene da Lille. A decine di tifosi del Feyenoord è stato vietato di recarsi nella cittadina per la partita di stasera tra la squadra locale e gli olandesi. Come riferiscono le autorità francesi, i sostenitori olandesi sono stati respinti o arrestati alla frontiera. La Prefettura del Nord, che rappresenta lo stato nella regione di Lille, ha affermato che a decine di tifosi della squadra ospite è stato rifiutato l’ingresso in Francia e che altri che erano in possesso di articoli pirotecnici sono stati presi in custodia. La polizia ha anche arrestato individui che sostenevano di essere tifosi del Feyenoord nel centro della città di Lille. Il ministero degli Interni francese ha affermato che c’era un “rischio reale e serio di scontro” tra i tifosi delle due squadre quando è stato istituito il divieto di viaggio prima della partita dello Stade Pierre-Mauroy.

Un altro caso si è verificato in Germania, a parti inverse. Cinquantanove tifosi francesi, arrivati a Stoccarda per la sfida con il Psg, sono stati arrestati e verranno tenuti in custodia fino a domattina, come ha annunciato la polizia locale. “Ultrà francesi e tedeschi di entrambe le squadre erano intenzionati a scontrarsi fuori dallo stadio”, hanno sottolineato le autorità tedesche, rivelando che anche tifosi del Saint-Etienne (storica rivale dei parigini) sono arrivati in Germania per supportare gli ultrà dello Stoccarda. Per evitare possibili tensioni la polizia tedesca, coadiuvata da quella parigina, ha effettuato controlli mirati in stazione e negli hotel della città a partire da ieri. Un giudice ha imposto la custodia cautelare nei confronti di 59 tifosi “per evitare eccessi fino alla fine della partita”. Al tempo stesso 47 tifosi della squadra locale, che hanno tentato di seguire gli ultrà francesi, sono stati banditi dal centro città e dal quartiere Bad Cannstatt, dove si trova il Neckardstadion in cui si svolgerà il match.