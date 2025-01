Diciotto partite in contemporanea. La prima volta nella storia della Champions League. Questa sera alle ore 21, le 36 squadre partecipanti scenderanno in campo per disputare l’ultima partita della cosiddetta “fase campionato” che deciderà le sorti di tutte loro, tra sogni, speranze, paure e delusioni. Se Inter, Milan e Atalanta cercheranno di accedere direttamente tra le prime 8, la Juventus è quasi certa di poter ambire al massimo ai play-off, mentre il Bologna è già sicuro dell’eliminazione.

Champions League, la classifica prima dell’ultima giornata

1) Liverpool 21 (+13)

2) Barcellona 18 (+15)

3) Arsenal 16 (+12)

4) Inter 16 (+7)

5) Atletico Madrid 15 (+5)

6) Milan 15 (+4)

7) Atalanta 14 (+14)

8) Bayer Leverkusen 13 (+6)

9) Aston Villa 13 (+5)

10)Monaco 13 (+3)

11) Lilla 13 (+2)

12) Feyenoord 13 (+2)

13) Brest 13 (+2)

14) Borussia Dortmund 12 (+8)

15) Bayern Monaco 12 (+6)

16) Real Madrid 12 (+5)

17) Juventus 12 (+4)

18) Celtic 12 (+1)

19) PSV 11 (+3)

20) Club Brugge 11 (-2)

21) Benfica 10 (+2)

22) Sporting 10 (+1)

23) PSG 10 (+2)

24) Stoccarda 10 (-1)

25) Manchester City 8 (+2)

26) Dinamo Zagabria 8 (-7)

27) Shakhtar 7 (-6)

28) Bologna 5 (-5)

29) Sparta Praga 4 (-12)

30) Lipsia 3 (-6)

31) Girona 3 (-7)

32) Stella Rossa 3 (-10)

33) Sturm Graz 3 (-10)

34) Salisburgo 3 (-19)

35) Slovan Bratislava 0 (-18)

36) Young Boys 0 (-20)

Champions League, le partite dell’ultima giornata

Aston Villa-Celtic 21:00 Sky

Barcellona-Atalanta 21:00 Sky

Bayern-Slovan Bratislava 21:00 Sky

Brest-Real Madrid 21:00 Sky

Dinamo Zagabria-Milan 21:00 Sky

Dortmund-Shakhtar 21:00 Sky

Girona-Arsenal 21:00 Sky

Inter-Monaco 21:00 Amazon Prime Video

Juventus-Benfica 21:00 Sky

Leverkusen-Sparta Praga 21:00 Sky

Lilla-Feyenoord 21:00 Sky

Manchester City-Club Brugge 21:00 Sky e TV8

PSV-Liverpool 21:00 Sky

Salzburg-Atletico Madrid 21:00 Sky

Stoccarda-PSG 21:00 Sky

Sturm Graz-RB Lipsia 21:00 Sky

Sporting-Bologna 21:00 Sky

Young Boys-Stella Rossa 21:00 Sky

Champions League: le italiane si qualificano se

All’Inter basta un pareggio con il Monaco a San Siro per arrivare tra le prime otto, evitando così i temuti play-off di febbario.

L’altra milanese, il Milan, con una vittoria a Zagabria avrebbe la garanzia di qualificarsi per gli ottavi di finale senza scervellarsi con incastri e calcoli in tempo reale.

Stessa sorte dei rossoneri spetta all’Atalanta. Gli uomini di Gasperini con una vittoria passerebbero direttamente al prossimo turno, ma davanti a loro c’è il temibile Barcellona di Hansi Flick.

Con i tre punti anche per la Juvenuts, impegnata contro il Benefica, i bianconeri andrebbero a quota 15 punti, ma potrebbero non bastare per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Thiago Motta deve sperare che 10 avversarie su 12 davanti a lui non vincano. Una speranza che sembra destinata a rimanere vana.

Infine, il Bologna già eliminato proverà comunque a chiudere la propria esperienza in Champions League con un’altra vittoria prestigiosa dopo quella contro il Dortmund. Questa volta, dovrà vedersela con lo Sporting CP.

Champions League, dove vedere l’ultima giornata della fase campionato

Alle 21:00 di questa sera, 29 gennaio, cominceranno tutte le partite dell’ultima giornata della fase campionato del Champions League. Milan, Atalanta, Juventus e Bologna andranno in onda in tv sui canali di Sky (in streaming su Sky Go) e NOW. La sfida dell‘Inter col Monaco sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Il match che va in chiaro su Tv8 per questa settimana è Manchester City-Brugge. Di seguito il programma completo con indicazione delle emittenti che trasmettono le gare con la possibilità di seguirle anche grazie alla Diretta Gol di Champions su canale 251.