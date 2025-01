Martedì, per l’ottavo giorno consecutivo, le forze di sicurezza israeliane hanno effettuato violenti raid via terra a Jenin, e in particolare nel campo profughi, il più grande della Cisgiordania. Durante l’incursione i militari di Tel Aviv hanno demolito la moschea di Hamza, ha riferito l’agenzia palestinese Wafa, situata proprio nel campo profughi, prendendo d’assalto le case nella parte orientale del campo, mentre le ruspe continuavano a distruggere le infrastrutture nei quartieri di al-Hawashin e al-Alup.

Finora “Muro di ferro”, l’operazione militare antiterrorismo israeliana contro le milizie della islamista “brigata Jenin” lanciata solo due giorni dopo la firma del cessate il fuoco temporaneo con Hamas a Gaza, finora ha causato 16 morti e decine di feriti.

L’Idf ha confermato di aver ucciso “due terroristi” e averne feriti sei, di aver smantellato 20 ordigni esplosivi e arrestato quattro sospetti. Lunedì i droni israeliani hanno colpito nella città di Tulkarem, lunedì, e rivendica di aver ucciso “il capo locale” di Hamas Ihab Abu Atwi, ucciso insieme a un altro palestinese membro dell’organizzazione. Secondo l’Idf, Abu Atwi era coinvolto in numerosi attacchi contro israeliani, tra cui un attentato contro un’auto nel luglio 2024 in cui sono rimaste ferite tre persone. Nella dichiarazione si afferma che ingenti forze sono entrate in città, ampliando l’operazione iniziata la settimana scorsa a Jenin.

Le vittime non sono soltanto uomini armati: lunedì un altro raid delle forze israeliane ha ucciso una bambina di due anni. Per questo, un gruppo di esperti di diritti umani delle Nazioni Unite ha lanciato martedì un allarme. “Siamo costernati dall’escalation di violenza mortale che sta attraversando Jenin e il resto della Cisgiordania occupata”, hanno scritto i relatori Onu, che parlano di “processo globale di sfollamento forzato e sostituzione palestinese e di espansione territoriale di Israele” realizzata in una sostanziale condizione di “impunità”. “Come altri popoli indigeni prima di loro, il popolo palestinese sembra essere stato abbandonato al suo destino. Non possiamo permettere che accada. Questo sarebbe il più grande fallimento del sistema dei diritti umani”, concludono gli esperti Onu.